È in programma per la mattinata di domani, a Lugano, il Giubileo del mondo dell’educazione promosso dalla diocesi. Educatori, maestri, professori, personale amministrativo si ritroveranno alle 10, nella cattedrale di San Lorenzo, per un incontro con mons. Alain de Ramey, amministratore apostolico di Lugano. Seguirà la celebrazione eucaristica.

