Ambiente, sociale e governance: Facoltà teologica Triveneto, martedì 11 febbraio un incontro su finanza e sostenibilità

Nell’ambito del ciclo “Plus valori: business, etica, sostenibilità”, promosso da Facoltà teologica del Triveneto in collaborazione con Ance – Associazione nazionale costruttori edili del Veneto, si terrà martedì 11 febbraio a Padova, nella sede della Facoltà in via del Seminario 7, l’incontro dal titolo “Environmental, Social, Governance (Esg): una lettura etica? Esg: la sfida tra finanza e azione realmente sostenibile”.

Sono previsti gli interventi di Giulio Lo Iacono, segretario generale dell’ASviS, sul tema dell’Esg e di don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza episcopale italiana, sull’ecologia integrale; modera Gabriella Chiellino, ad di Imq Eambiente.

A seguire, la presentazione di esperienze a cura di Francesca Colombo, responsabile per l’Esg di Etica Sgr, Renato Mason, segretario generale della Cgia, Roberto Gasparetto, ad di AcegasApsAmga spa. Concluderà i lavori Gabriella Chiellino.

Ingresso libero previa iscrizione entro 5 giorni prima dell’evento su www.eventbrite.it.

L’iniziativa ha il patrocinio di Camera di commercio di Padova, Confindustria Veneto Est, Dipartimento di Scienze economiche e aziendali Università di Padova, Associazione Amici dell’Università di Padova, Alumni, Etra.

