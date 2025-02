Papa Francesco: “non abbiate paura e abbandonatevi alla volontà divina”

“Chiediamo uno sguardo capace di percepire la necessità del fratello, non in astratto, ma nella concretezza di occhi che si fissano su di noi”. Lo scrive Papa Francesco nel messaggio inviato ai partecipanti al Congresso nazionale delle vocazioni, in corso a Madrid sul tema “Per chi sono? Assemblea dei chiamati per la missione”. Il Pontefice esorta a non chiudersi in se stessi: “Non pensiamo che ciò che abbiamo non sia sufficiente. Neppure gli apostoli avevano ‘oro e argento’, ma dopo aver ricevuto lo Spirito Santo si sono accorti della necessità del povero paralitico del tempio”. Nel messaggio, il Papa richiama la figura del giovane ricco del Vangelo, incapace di liberarsi dai suoi beni per seguire Gesù: “Tutto il suo mondo finisce in lui e questo non lo soddisfa”. Di fronte a questa tentazione, Francesco incoraggia i giovani a interrogarsi: “Per chi sono?” e ad affidarsi a Dio: “Non abbiate paura e abbandonatevi alla volontà divina, lo Spirito vi sorprenderà a ogni passo”.

