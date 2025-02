Maltempo: Protezione civile, “temporali al Sud e in Toscana. In arrivo neve sul Nord-Ovest. Allerta arancione in Sicilia e Calabria”

“L’azione combinata di una circolazione depressionaria in risalita dal nord Africa e di una perturbazione di origine atlantica in discesa dalla Francia determinerà condizioni di maltempo su diverse zone italiane. In particolare, determinerà piogge e temporali sulle nostre regioni più meridionali e si estenderà sulla fascia tirrenica verso la Toscana. Il Piemonte meridionale e l’entroterra ligure saranno interessati da nevicate a quote collinari”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalla tarda serata di oggi, venerdì 7 febbraio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, complessivamente più abbondanti sui settori ionici, e sulla Calabria, specie sui settori meridionali e ionici. Dalla serata di oggi si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e meridionali della Toscana, compreso il relativo arcipelago”. “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento”, prosegue la Protezione civile, aggiungendo che d alle prime ore di domani, sabato 8 febbraio, si prevedono nevicate al di sopra dei 300-500 m sul Piemonte meridionale e sulla Liguria centro-occidentale, e al di sopra dei 500-800 m sulla Liguria di levante, con apporti al suolo generalmente moderati, fino a localmente abbondanti sul basso Piemonte”. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, sabato 8 febbraio, allerta arancione su parte di Calabria e Sicilia, allerta gialla sui restanti settori di Calabria, su gran parte della Sicilia e parte di Toscana e Sardegna.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /