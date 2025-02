Diocesi: Rimini, un momento di raccoglimento e preghiera per la pace nella Repubblica democratica del Congo

Alla luce dei recenti avvenimenti a Goma, nella Repubblica democratica del Congo, nel contesto del lungo conflitto con il Rwanda, la diocesi di Rimini organizza un momento di raccoglimento e preghiera per la pace, aperto a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è previsto per domani, sabato 8 febbraio: chi lo desidera potrà unirsi al rosario e all’Adorazione eucaristica dalle 10.30 alle 12 presso il santuario Sant’Antonio da Padova in piazza Tre martiri (conosciuto anche come chiesa dei Paolotti, centro storico di Rimini). Durante l’Adorazione eucaristica sarà possibile ascoltare la testimonianza di don Emmanuel Mulindwa Mutazihara, originario proprio della diocesi di Goma. Don Emmanuel è a Rimini dal 2009, attualmente collaboratore pastorale nella parrocchia di Bordonchio e per la zona pastorale di Bellaria Igea-Marina. Inoltre il vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, che in quelle aree del Congo ha compiuto un viaggio missionario nel 2005, invita i fedeli a pregare per la pace in qualunque luogo si trovino, non solo per il conflitto in Africa ma anche per la Terrasanta, l’Ucraina e ogni luogo del mondo martoriato da violenze e guerre.

