Consiglio d’Europa: il patriarca ecumenico Bartolomeo interverrà alla plenaria dell’Assemblea parlamentare

Foto Calvarese/SIR

Il patriarca ecumenico Bartolomeo sarà a Strasburgo per intervenire durante i lavori della sessione plenaria invernale dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce), che si terrà dal 27 al 31 gennaio nella capitale alsaziana. L’agenda dei dibattiti ha al primo posto Gaza e la crisi umanitaria e un dibattito sulla “necessità di un rinnovato ordine internazionale basato su regole”. Un altro tema presente nel corso della sessione, data anche la coincidenza di calendario è quello della memoria: sia nella dimensione della molteplicità di prospettive, sia nell’ambito dell’educazione alla storia. Con una cerimonia, l’emiciclo commemorerà l’80° anniversario della liberazione del campo di Auschwitz-Birkenau. Nell’ordine del giorno anche le elezioni parlamentari in Georgia, l’immigrazione come una delle risposte all’invecchiamento demografico dell’Europa, i rischi per i diritti umani e lo stato di diritto posti da mercenari e compagnie militari private, la regolamentazione della moderazione dei contenuti sui social media e la libertà di espressione, la discriminazione basata sull’età contro le persone anziane. In discussione anche una proposta di convenzione del Consiglio d’Europa per la tutela della professione di avvocato, una relazioni sulle donne nell’economia, il “long Covid” e l’accesso al diritto alla salute. Sono previsti gli interventi di rito del presidente del Comitato dei ministri, Xavier Bettel, e del segretario generale del Consiglio Alain Berset. Prenderà la parola anche Marko Bošnjak, presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo.