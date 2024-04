Giuseppe Toniolo: il 5 aprile convegno a Pieve di Soligo. Sindacato e società civile a confronto sull’attualità del beato trevigiano

Si svolgerà nella mattinata di venerdì 5 aprile il convegno intitolato “Valore formativo e attualità sociale dell’opera di Giuseppe Toniolo. Dieci anni di iniziative culturali”, organizzato dai livelli regionale e nazionale della Fai Cisl, la categoria sindacale della Cisl che segue i lavoratori dei settori dell’agroalimentare e dell’ambiente. “Con taglio formativo e finalità divulgative, l’evento è stato pensato – precisa un comunicato – per presentare a un pubblico sindacale, formato per la maggior parte di giovani delegati e operatori, la fondamentale figura del sociologo ed economista Giuseppe Toniolo, ma si rivolge a una platea più ampia e generale per discutere i temi del bene comune, della dottrina sociale della Chiesa e in generale dell’importante effetto generativo che il pensiero del beato trevigiano ha avuto nella storia della comunità ecclesiale e civile, arrivando fino ai giorni nostri come un riferimento alto e un contributo di importante attualità”.

Il convegno è organizzato con il contributo del Comune di Pieve di Soligo (Treviso) e si svolgerà il 5 aprile presso l’Auditorium Battistella Moccia in piazza Vittorio Emanuele II 9, a Pieve di Soligo, dalle 9.30 alle 13. È anche prevista la possibilità di partecipare alla messa di giovedì 4 aprile, alle 18.30, nel duomo di Pieve di Soligo con recita finale della preghiera di canonizzazione presso la tomba del beato Giuseppe Toniolo: presiede il rito don Andrea Forest, delegato vescovile per la Pastorale sociale e del lavoro e direttore della Caritas della diocesi di Vittorio Veneto, concelebrante mons. Luigino Zago, arciprete della parrocchia del Duomo.

