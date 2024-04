Elezioni europee: Padova, domani presentazione degli incontri promossi in vista del voto dell’8 e 9 giugno

“Voto Europa” è il titolo di una serie di incontri che la Pastorale sociale della diocesi di Padova insieme a Acli Padova, Azione Cattolica diocesana, Csi Padova, Scuola di formazione all’impegno sociale e politico della diocesi di Padova e in collaborazione con Aggiornamenti Sociali, Europe direct Padova e Europe direct Venezia Veneto, hanno organizzato in vista delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024. “Cosa si decide in Europa per noi? Quali sono i temi in agenda per il futuro? Transizione ecologica, migrazioni, cittadinanza – viene spiegato in una nota – sono solo alcuni dei macrotemi che ci riguardano e su cui dovremo riflettere prima di andare alle urne per un voto consapevole”. Programma, senso e motivazioni della proposta saranno illustrati nel corso della conferenza stampa in programma domani, giovedì 4 aprile, alle 11 in sala San Francesco presso Casa Pio X, via Vescovado 29 a Padova. Interverranno don Luca Facco, vicario episcopale per il territorio, sr. Francesca Fiorese, responsabile della Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova, e Luigi Gui, direttore Scuola di Formazione all’impegno sociale e politico della diocesi di Padova.

