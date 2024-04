Formazione: Facoltà teologica della Sardegna, a Cagliari domani Becchetti chiude il ciclo “Questa economia uccide”

Venerdì 19 aprile (dalle 17 alle 19.30), nell’aula magna della Facoltà Teologica di Cagliari, si terrà il quarto e ultimo appuntamento del ciclo di conferenze “Questa economia uccide: proposte per un’alternativa”. Organizzata dalla Facoltà Teologica della Sardegna, in collaborazione con l’associazione “Suor Giuseppina Nicoli”, il tema del prossimo appuntamento sarà “Il nuovo paradigma dell’economia civile come risposta agli shock globali”. Oltre ai saluti di Mario Farci, preside della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, è previsto l’intervento di Leonardo Becchetti, docente ordinario di Economia politica all’Università Tor Vergata di Roma, direttore del Comitato tecnico scientifico di NeXt – Nuova Economia per Tutti, presidente del Comitato scientifico del primo Festival nazionale dell’economia civile. A moderare l’incontro sarà la giornalista Maria Francesca Chiappe, vicedirettrice dell’Unione Sarda.

