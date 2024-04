Diocesi: Firenze, don Gambelli nuovo arcivescovo. Acli Toscana, “da parroco missionario saprà aiutare la città ad affrontare ogni sfida”

“Diamo il nostro benvenuto a don Gherardo Gambelli alla guida delle diocesi fiorentina. Avrà di fronte importanti impegni, ma siamo sicuri che da parroco missionario saprà essere vicino a tutta la comunità fiorentina in ogni circostanza e aiutarla ad affrontare le sfide che si porranno davanti, anche insieme alle associazioni, cattoliche e non, impegnate nella solidarietà e nella difesa dei diritti dei cittadini”. Così il presidente di Acli Toscana, Giacomo Martelli, ha commentato la nomina ad arcivescovo di Firenze di mons. Gherardo Gambelli.

“Al card. Giuseppe Betori – ha concluso Martelli – va il nostro grazie per essere sempre stato accanto ai lavoratori in un momento non facile per il mondo del lavoro”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /