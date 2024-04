Diocesi: Firenze, don Gambelli nuovo arcivescovo. Mons. Nerbini (Prato), “persona semplice e affabile”

“A nome mio e della diocesi di Prato desidero augurare buon lavoro a don Gherardo Gambelli, nominato da Papa Francesco alla guida dell’arcidiocesi di Firenze”. Così il vescovo di Prato mons. Giovanni Nerbini. “L’ho conosciuto anni fa, durante gli studi e lo ricordo come persona semplice, affabile e piacevole. Siamo certi che saprà adempiere al meglio al servizio affidatogli dal Santo Padre – aggiunge -. Lo aspettiamo in Cet perché possa proseguire l’opera del suo predecessore e continuare a lavorare per il bene delle diocesi della Toscana. A questo proposito ringraziamo il cardinale Giuseppe Betori per l’impegno e la dedizione profusi in questi sedici anni da arcivescovo di Firenze e per aver presieduto con autorevolezza e con grande passione la Conferenza episcopale toscana”.

