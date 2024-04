Diocesi: Firenze, don Gambelli nuovo arcivescovo. Mons. Giulietti (Lucca), “è vicino alla nostra Chiesa locale”

“Mi felicito e porgo i migliori auguri di buon ministero a don Gherardo Gambelli, nuovo arcivescovo di Firenze. Il desiderio è quello di incontrarlo presto, con gli altri confratelli della nostra regione, per continuare il proficuo impegno della Chiesa in Toscana”. Così l’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti. “Un anno fa, ricordo che fu protagonista di una bella testimonianza missionaria a Lucca, in un convegno per il 60° della Pacem in Terris. Inoltre, apprendo dalla Sala Stampa Vaticana che è nato a Viareggio e questo, in qualche modo, avvicina il nuovo arcivescovo di Firenze anche alla nostra Chiesa locale: di questo sono lieto. Infine, porgo il mio profondo ringraziamento al card. Giuseppe Betori, per il puntuale e saggio servizio svolto in tutti questi anni per la Conferenza episcopale italiana, per la Chiesa di Firenze e per la Toscana tutta”.

