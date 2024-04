Diocesi: San Marino-Montefeltro, sabato ad Acerenza consacrazione episcopale di mons. Domenico Beneventi

Sarà la cattedrale di Acerenza ad ospitare nella mattinata di sabato 20 aprile la consacrazione episcopale di mons. Domenico Beneventi, vescovo eletto di San Marino-Montefeltro. Il rito, con inizio alle 10.30, sarà presieduto dall’arcivescovo di Acerenza, mons. Francesco Sirufo; conconsacranti saranno i vescovi Andrea Turazzi (amministratore apostolico di San Marino-Montefeltro), Vito Piccinonna (Rieti), Rocco Pennacchio (Fermo) e Nicolò Anselmi (Rimini). La celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta tv su Trm Network (canale 16 Puglia e Basilicata, Sky canale 519, Tivùsat 519; in web streaming su www.trmtv.it) e su San Marino Rtv. L’inizio del ministero episcopale di mons. Beneventi nella diocesi di San Marino-Montefeltro è in programma per sabato 18 maggio.

