Tumori: Genova, domani il premio Hack Crack alla rete oncologica regionale che si è “raccontata” meglio. Finaliste Campania, Piemonte-Valle d’Aosta e Sicilia

Comunicare ai territori il valore delle reti oncologiche tramite video, slogan e grafiche, per rendere ancora più incisiva l’assistenza ai pazienti. È l’obiettivo della terza edizione del premio Hack Crack – Racconta la tua rete, inserito all’interno di Cracking Cancer, l’evento che oggi e domani riunisce a Genova medici, operatori sanitari e pazienti da tutta Italia. Il riconoscimento verrà consegnato domani. Le finaliste di questa edizione sono le reti oncologiche di Campania, Piemonte-Valle d’Aosta e Sicilia.

Nato dall’intuizione di Gianni Amunni, coordinatore scientifico Ispro (Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica), l’Hack Crack propone alle reti di cimentarsi con un’esperienza di lavoro di gruppo multidisciplinare, all’interno della quale il team può confrontarsi oltre le dinamiche professionali, per riflettere sulle potenzialità della propria rete, su come potrebbero essere meglio sfruttate, sulle criticità che potrebbero essere risolte mediante una comunicazione più incisiva.

“Tutto questo – spiega Amunni – ci consente di impostare un rapporto con l’utenza maggiormente efficace: a volte sono sufficienti piccoli aggiustamenti per comprendere come l’utilità della rete e le soluzioni che essa porta con sé vengono percepiti dagli utenti. Questi feedback sono fondamentali per correggere il tiro e migliorare il funzionamento complessivo del sistema”.

Le iniziative che saranno ritenute più valide potranno poi essere oggetto di sperimentazione all’interno dei rispettivi contesti. Ogni squadra ha avuto la libertà di esprimersi nella forma più congeniale, mediante rappresentazioni grafiche, video, slogan, storytelling o spot radiofonici. La giuria è stata composta dai coordinatori regionali (astenutisi dal valutare la proposta della propria squadra) e da tre esperti del settore: Mauro Boldrini, direttore comunicazione Associazione italiana oncologia medica; Rosanna D’Antona, presidente Europa Donna Italia; Luca Toschi, direttore center for generative communication, Università di Firenze. La rete oncologica prima classificata potrà indicare un’associazione di pazienti del suo territorio alla quale andrà un assegno da 1.000 euro donati da Koncept, che si occupa di organizzare l’evento.