Sisma 2016: Croce rossa italiana, il 7 febbraio ad Arquata del Tronto posa della prima pietra del Palazzetto dello sport

Sostituire la paura di quegli attimi con la gioia di un gol o di un canestro, far sì che la solitudine lasci il passo all’aggregazione e alla socialità. Dopo aver inaugurato a novembre scorso l’undicesima opera post Sisma 2016, la Croce rossa italiana torna nelle zone duramente colpite dal terremoto del Centro Italia per dare un ulteriore segnale del suo continuo impegno a favore delle comunità messe in ginocchio da quella terribile catastrofe.

Il prossimo 7 febbraio, infatti, presso la sede dell’Associazione nazionale alpini di Villaggio Borgo Due, si svolgerà la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo Palazzetto dello Sport di Arquata del Tronto.

All’incontro parteciperanno: Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani; Guido Castelli, commissario straordinario ricostruzione sisma 2016; Rosario Valastro, presidente della Croce rossa italiana; Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche; Sante Capponi, prefetto di Ascoli Piceno; Michele Franchi, sindaco di Arquata del Tronto; Giovanni Grillo, presidente dell’associazione “Io ci sono” Onlus.

L’opera sarà realizzata grazie ad una collaborazione tecnico-economica tra la Struttura commissariale e la Croce rossa italiana; i fondi utilizzati dalla Cri sono frutto delle donazioni di Poste italiane e dell’associazione “Io ci sono” Onlus.

