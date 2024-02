Diocesi: Vittorio Veneto, da domani la XXI Settimana sociale diocesana

“Democrazia è partecipazione”: è questo il tema della XXI Settimana Sociale della diocesi di Vittorio Veneto che si apre domani 4 febbraio (fino al 9) con iniziative a Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave, Mareno di Piave e Conegliano. In vista della 50a Settimana Sociale dei Cattolici in Italia (Trieste, 3-7 luglio 2024) e con riferimento all’anniversario dei 70 anni dalla scomparsa di Alcide De Gasperi, la Settimana ha coinvolto nella sua fase di preparazione anche Sindaci, Consigli Comunali, realtà associative e imprenditori della zona in veri e propri “laboratori dinamici” in cui la proposta della Settimana Sociale diocesana ha gradualmente preso forma nella sua proposta finale. “Cantieri di lavoro – spiega la diocesi – che, partendo dagli obiettivi dettati dalla Settimana Sociale, hanno aiutato i protagonisti a leggere la propria realtà e a individuare possibili passi da avviare per stimolare – anche in futuro – la partecipazione attiva nelle proprie comunità”. Il programma prevede, tra i vari appuntamenti, una Messa in memoria del Beato Giuseppe Toniolo, celebrata dal vescovo Corrado Pizziolo (Domenica 4, ore 18.30), laboratori a tema con i consigli comunali dei ragazzi, una tavola rotonda su “Partecipare alla politica” con Angelino Alfano, Fondazione De Gasperi, Damiano Tommasi, Sindaco di Verona e Jean-Lèonard Touadi, consulente Fao. Il 7 febbraio un dibattito sulla partecipazione nell’economia con imprenditori locali, mentre nei giorni seguenti a confrontarsi saranno il mondo del volontariato e i corpi intermedi del territorio.

