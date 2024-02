Musica: dal 7 febbraio, a Sanremo, il Terzo Festival della Canzone Cristiana all’insegna del disarmo nucleare

Prenderà il via il 7 febbraio (fino al 9), nel teatro della Federazione Operaia Sanremese della città dei fiori, la terza edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024 (www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it). Il Festival, organizzato dal Cantautore e Direttore artistico Fabrizio Venturi ha il patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Liguria e della Provincia di Imperia. “L’attuale edizione – spiega Venturi – sarà all’insegna del disarmo nucleare e della musica strumento di pace e di amore grazie all’ausilio della Campagna Senzatomica”. Sul palco, a condurre il Festival, insieme al Direttore artistico Venturi, vi sarà il giornalista Claudio Brachino e il terzetto femminile composto da Susanna Messaggio, Daniela Fazzolari e Francesca Lovatelli Caetani. Il Maestro Vince Tempera, più volte Direttore d’Orchestra del Festival della Canzone Italiana, è il Presidente di Giuria di cui sarà componente anche il Produttore Sergio Salaorni, il quale seguirà il Festival a distanza, in diretta televisiva. Ventiquattro i concorrenti ed ospiti illustri del mondo musicale e della cultura italiana, tra cui la star internazionale della Christian Music Noel Robinson, la cantautrice Leda Battisti, Finaz di Bandabardò, l’autore Claudio Daiano, il gruppo musicale Santarosa, il cantautore Nothingless, il cantante Carlo Famularo (in arte Carlo Mey), il rocker israeliano Victor Frei, il gruppo dei tre tenori “Il Mito”, la cantante italo-svizzera Sonia Mazza, il prestigioso interprete della canzone classica napoletana Gino Accardo, il cantautore e influencer Phil Bianchi, il soprano Antonia Moldovan e il giornalista e scrittore Luca Arnaù, il cui romanzo “Yeshua Il Prescelto”, riceverà il Premio Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024 come “migliore libro su Gesù”. Porteranno un contributo di riflessione Paolo Branca del Dipartimento di Scienze Religiose dell’Università Cattolica di Milano e mons. Gaid Yoannis Lahzi, già Segretario personale di Sua Santità Papa Francesco, Presidente dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus e Rappresentante della Santa Sede nell’alto Comitato per la Fratellanza Umana, nonché già Responsabile della Chiesa dedicata a San Francesco nella Casa di Abramo. Rientra nel programma anche il Convegno dal titolo “a Firenze dopo il festival – Musica e Spiritualità per il Dialogo e la Pace di tutto il genere umano” (Teatro Aurora di Scandicci, Firenze). Il festival della canzone cristiana sarà trasmesso in diretta televisiva nazionale su Bom Channel, canale 68 del digitale terrestre, canale 5058 di Sky, sull’App Bom Chanell e su LaC TV, canale 11 del digitale terrestre (Calabria e Sicilia orientale), canale 411 Tivùsat, canale 820 Sky e sull’App LaC Play, sul sito del Festival della Canzone Cristiana www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it e in diretta radiofonica su Radio Mater.

