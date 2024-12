Natale: a Trapani L’“albero della sicurezza” di Sbolzani. Castiglione (Anmil), “infortuni riguardano tutti”

(Foto Anmil - Diocesi di Trapani)

Per la prima volta arriva a Trapani l’iniziativa di sensibilizzazione “L’albero della sicurezza” opera che l’artista Francesco Sbolzani ha donato all’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil) e poi condivisa con il Movimento lavoratori di Azione cattolica (Mlac), costituita da un insieme di caschi protettivi, anche usati, installati a forma di albero di Natale. “Promossa dal 2022 per tutto il periodo natalizio, l’iniziativa – precisa un comunicato della diocesi di Trapani – punta a fare memoria delle tante lavoratrici e dei tanti lavoratori morti sui luoghi di lavoro e a tenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro”.

L’albero della sicurezza è stato allestito presso piazza Vittorio Veneto davanti alla sede del Comune di Trapani, nel centro storico, “come segno di testimonianza e d’impegno che deve interpellare tutti i cittadini in un periodo di festeggiamenti in cui tante famiglie di vittime del lavoro fanno i conti ancora più duramente con le ferite incancellabili di questa piaga sociale”.

“Abbiamo voluto realizzare anche a Trapani quest’iniziativa per porre un segno – dice il presidente Anmil, Giuseppe Castiglione –. Ringrazio il Comune per la disponibilità e anche Sicindustria per l’offerta dei caschi che compongono l’opera, frutto dell’idea artistica di Sbolzani che ha creato un’installazione replicabile, esempio di arte d’impegno civile. Il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, purtroppo, riguarda tutti e non conosce festività”. L’albero della sicurezza sarà presentato lunedì 16 dicembre. L’appuntamento presso l’aula Sodano (Palazzo d’Alì) è alle 12.