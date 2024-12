Diocesi: Nardò-Gallipoli, oggi riapre a Racale il complesso di Santa Maria la Nova

È in programma per il pomeriggio di oggi l’evento inaugurale del rinnovato complesso architettonico di Santa Maria la Nova, importante monumento di arte e di pietà cristiana sito in Racale (Le). La cerimonia prenderà il via alle 17 alla presenza del vescovo di Nardò-Gallipoli, mons. Fernando Filograna, e delle autorità civili e religiose. “Sarà una significativa occasione per celebrare la rinascita e per invitare tutti a scoprire ed apprezzare la bellezza di questo luogo simbolico”, viene spiegato in una nota, nella quale si ricorda che “oggi, dopo anni di paziente lavoro e oculato restauro, questa pregevole espressione di architettura religiosa, oggetto di articolati interventi finanziati dalla Regione Puglia con fondi del Por Fesr-Fse 2014/2020 e dal Comune di Racale, viene riconsegnata alla comunità di cittadina”.

Oltre ad essere un luogo di culto, il complesso monumentale – viene annunciato – ospiterà laboratori, mostre, eventi e iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio, fungendo da contenitore culturale e da attrattore turistico. Gli ambienti interni e gli spazi esterni, allestiti con arredi funzionali e forniti di attrezzature tecnologicamente avanzate, verranno utilizzati per esperienze di fruizione immersiva e per scopi di didattica multimediale e interattiva. Per perseguire queste finalità, la neocostituita “La Nova Aps”, per conto della parrocchia S. Giorgio Martire, proprietaria del bene, ne gestirà gli spazi, coordinandone le attività, organizzando i servizi e realizzando nel tempo progetti di sviluppo e di implementazione dell’offerta culturale. “La riapertura di Santa Maria La Nova, testimonianza di fede, di storia e di arte – ha affermato il parroco, don Pasquale Fabbiano – rappresenta certamente un traguardo fondamentale ma è anche una grande sfida e una opportunità, per la parrocchia in primis ma direi per l’intera comunità racalina, per aprirsi al territorio e di crescere in consapevolezza e identità, sul piano culturale, dell’inclusione e dell’aggregazione sociale”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /