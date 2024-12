Diocesi: Barletta, stasera al monastero di San Ruggero inaugurazione del laboratorio culturale “Ora, lege et labora” con mons. D’Ascenzo

Verrà inaugurato in serata il laboratorio culturale “Ora, lege et labora” promosso dalla Comunità monastica benedettina di San Ruggero in Barletta. L’iniziativa – viene spiegato in una nota pubblicata sul sito web dell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie – è stata pensata per promuovere e rendere più accessibile il patrimonio culturale appartenente a enti ecclesiastici e istituzioni della Regione Puglia.

L’evento inaugurale è in programma dalle 18 presso la sede del monastero; interverranno l’arcivescovo diocesano, mons. Leonardo D’Ascenzo, e di suor Anna Lucia Tonelli, abbadessa della Comunità monastica.

Il laboratorio culturale – prosegue la nota – rappresenta un’importante occasione per riscoprire le ricchezze storiche e spirituali custodite nel monastero di San Ruggero, oltre a offrire un’opportunità di formazione e conoscenza per la comunità locale e i visitatori.

