Ucraina-Italia: metropolita Epifanio I in visita a Bari, Matera, Altamura e Gravina in Puglia. L’accoglienza dei vescovi e preghiere per “una pace giusta”

(foto diocesi Matera-Irsina)

Una Divina Liturgia e una preghiera sulla tomba di San Nicola nella basilica pontificia di Bari dedicata al santo di Myra per chiedere una pace “giusta”, la fine della guerra in Ucraina e il ritorno alla tranquillità per il popolo ucraino. Come annunciato dall’ambasciatore d’Ucraina presso la Santa Sede Andrii Yurash e il suo delegato Alessandro De Biase, domenica 15 e 16 dicembre, il metropolita di Kiev e Ucraina Epifanio I sarà in visita ufficiale in Puglia e in Basilicata. Gli incontri istituzionali – informa una nota dell’arcidiocesi Matera-Irsina e dei curatori dell’evento – si svolgeranno nelle città di Bari, Matera, Altamura e Gravina in Puglia. È una visita storica quella del metropolita Epifanio I, per la prima volta in Italia, che incontrerà le massime autorità religiose locali. La visita pugliese e lucana del metropolita Epifanio I sarà preceduta dall’incontro con il Santo Padre Papa Francesco in programma domani 13 dicembre alle 10, a Roma, in Vaticano.

Domenica 15 dicembre, il metropolita con la delegazione arriverà a Matera e sarà accolto dall’arcivescovo, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo. Seguirà una visita nella cattedrale “Maria Santissima della Bruna” e a seguire, alle ore 11, una conferenza stampa nel Salone degli Stemmi in episcopio al quale prenderanno parte il metropolita Epifanio I e l’ambasciatore d’Ucraina presso la Santa Sede Andrii Yurash. Alle 13.30 partenza per Altamura con visita alla cattedrale di Santa Maria Assunta e subito dopo a Gravina in Puglia dove alle 17 incontrerà il vescovo di Altamura-Gravina e Acquaviva delle Fonti, mons. Giuseppe Russo. Lunedì 16 dicembre, a Bari, il metropolita sarà accolto dal sindaco Vito Leccese che a nome della città gli darà il benvenuto nella basilica pontificia di San Nicola. Alle 9.30 il metropolita celebrerà la Divina Liturgia nella cripta della basilica di San Nicola e pregherà sulla tomba di san Nicola. Alle 11, conferenza stampa nel salone delle conferenze della basilica di san Nicola al quale prenderanno parte il metropolita Epifanio I e l’ambasciatore d’Ucraina presso la Santa Sede Andrii Yurash. Alle 12, è previsto un incontro privato in episcopio con l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano.