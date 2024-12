Diocesi: Caritas Cagliari, domani presentazione della 28ª edizione del “Miracolo di Natale” con mons. Baturi

Sarà presentata venerdì 13 dicembre alle 9.30, nella sala stampa della Curia arcivescovile di Cagliari, la 28ª edizione di “Miracolo di Natale”. Gennaro Longobardi assieme all’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, e al direttore della Caritas diocesana, don Marco Lai, illustreranno i dettagli dell’iniziativa di solidarietà a favore dei più fragili. Il 28° “Miracolo di Natale” si svolgerà giovedì 19 dicembre, dalle 9 alle 21, a Cagliari nella sua sede storica, ovvero la scalinata di N.S. di Bonaria, e in concomitanza in altri 24 Comuni della Sardegna. Come ogni anno, esso vedrà il coinvolgimento di diverse realtà territoriali e del mondo del volontariato.

Tutto ciò che verrà donato (si possono donare generi alimentari a lunga conservazione, articoli per bambini, giocattoli) sarà destinato – fa sapere la Caritas diocesana – alle persone bisognose aiutate dalla Chiesa di Cagliari attraverso il Centro di assistenza della stessa Caritas.

