Cambiamenti climatici: World Vision (Ong), in Italia il libro “La foresta invisibile. Una speranza per un pianeta in crisi”

È uscito in questi giorni in Italia “La foresta invisibile. Una speranza per un pianeta in crisi” (Ronzani Editore, 2024) l’ultimo libro di Tony Rinaudo, l’agronomo australiano e missionario laico in Africa e in diverse parti del mondo, noto per aver messo a punto una tecnica innovativa di gestione degli ecosistemi, la Fmnr (“Farmer Managed Natural Regeneration, Rigenerazione Naturale Gestita dagli Agricoltori”). Questa strategia, spiegata nel libro, “sta avendo successi insperati in zone particolarmente colpite dal ‘climate change’. Rinaudo ha iniziato a promuovere la Fmnr in Niger nel 1983. Solo in quel Paese, da allora sono cresciuti 200 milioni di alberi su cinque milioni di ettari di terreni agricoli degradati”. L’agronomo è uno storico collaboratore di World Vision (WV), ong da sempre specializzata nell’assistenza, l’accoglienza e la cura dei minori in contesti di emergenza umanitaria. Il metodo di Rinaudo, è stato adottato da World Vision per una serie di progetti in Africa. La scelta è stata quella di aiutare le comunità più duramente provate da impoverimento e crisi climatica, a praticare e a beneficiare della rigenerazione naturale gestita dagli agricoltori”. WV sta portando avanti progetti Fmnr in Etiopia, Niger e Nigeria. “La Cop29 – spiega Rinaudo – ha sottolineato l’urgente necessità di soluzioni pratiche e scalabili, dato che la realtà del superamento di 1,5°C incombe. Un miliardo di bambini vulnerabili e le loro comunità devono affrontare rischi climatici crescenti. La Fmnr offre un approccio a basso costo e ad alto impatto per ripristinare le terre degradate, migliorare la resilienza e colmare le lacune evidenziate alla Cop29. World Vision rimane impegnata nel potenziamento delle comunità attraverso la Fmnr ed esorta a concentrarsi sull’imminente Cop16 dell’Unccd per far progredire soluzioni climatiche tangibili”. “World Vision – sottolinea Emanuele Bombardi, direttore di World Vision Italia – continua a perseguire un approccio olistico nell’ambito del sostegno umanitario, capace di rispondere alle necessità immediate delle comunità più colpite dalle calamità e, al contempo, di pianificare interventi sostenibili a lungo termine. Progetti come il Farmer Managed Natural Regeneration dimostrano che è possibile coniugare l’aiuto diretto con soluzioni innovative per il ripristino dei territori degradati e il rafforzamento della resilienza comunitaria. Il nostro obiettivo rimane quello di supportare le comunità vulnerabili, trasformando le sfide in opportunità di crescita e sostenibilità”. Il libro è in vendita on line e nelle librerie.

