Carceri: Roma, il 22 dicembre a Casal di Marmo l’evento “Musica senza confini” con la Banda musicale G. Puccini di Cave

Si chiama “Musica senza confini” l’iniziativa che si terrà il prossimo 22 dicembre, alle ore 17 presso l’Istituto penale maschile e femminile per minorenni Casal del Marmo di Roma in occasione del quale la Banda musicale G. Puccini di Cave (Rm) regalerà un concerto di musiche natalizie ai ragazzi presenti nell’istituto.

L’iniziativa nasce dal desiderio del card. Augusto Paolo Lojudice di potere offrire della musica di qualità ai ragazzi e alle ragazze che si trovano a Casal del Marmo portando per la prima volta in assoluto un’intera banda musicale all’interno dell’Istituto penale maschile e femminile per minorenni a Roma.

Saranno oltre 50 gli orchestrali diretti dal maestro Mario Muraglione, che si esibiranno alla presenza del card. Baldo Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, del card. Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana, di Antonio Sangermano, capo Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, di Giuseppe Chiodo, direttore dell’Istituto Istituto penale maschile e femminile per minorenni Casal del Marmo di Roma, e di altre personalità del mondo politico, civile ed ecclesiastico.

Il programma prevede l’esecuzione di brani di leggera italiana spaziando dai tradizionali di Sant’Alfonso de’ Liguori a Mariah Carey, John Lennon, Vasco Rossi, 883 e tanti altri.

