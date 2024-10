Diocesi: Treviso, nel pomeriggio presentazione del volume “La biblioteca diocesana del Seminario di Treviso”

È in programma per il pomeriggio di oggi, giovedì 10 ottobre, la presentazione del libro “La biblioteca diocesana del Seminario vescovile tra passato e presente”, curato da Giuseppe Pagotto per le edizioni San Liberale. L’appuntamento prenderà il via alle 17 nella sala Longhin del Seminario vescovile di Treviso. Dopo il saluto del rettore del Seminario, don Luca Pizzato, è previsto l’intervento del vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi; seguirà la presentazione dell’opera da parte del direttore della Biblioteca del museo e dell’archivio storico di Castelfranco Veneto, Matteo Melchiorre. Modererà il direttore della Biblioteca diocesana, mons. Stefano Chioatto.

Nel volume, si legge in una nota, l’autore ricostruisce il percorso nel tempo della biblioteca, strettamente collegata all’Istituzione dalla quale è stata generata, il Seminario, che ne determina anche le primarie funzioni: quella di accompagnare i seminaristi nella formazione intellettuale e spirituale e quella di fornire ai docenti una strumentazione culturale di base.

Nell’occasione, sarà inaugurato il restaurato affresco della sala Silentium del Seminario (l’antico refettorio del convento dei Domenicani) che raffigura “Le tentazioni di Cristo”, attribuito a Domenico Capriolo, pittore del XVI secolo.

