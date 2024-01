Papa Francesco: al Corpo diplomatico, “elezioni momento fondamentale della vita di un Paese”, serve “responsabilità” per “bene comune”

“Le elezioni sono un momento fondamentale della vita di un Paese, poiché consentono a tutti i cittadini di scegliere responsabilmente i propri governanti”. Lo ricorda il Papa, nel tradizionale discorso di inizio d’anno al Corpo diplomatico, in cui fa notare che il 2024 vedrà la convocazione di elezioni in molti Stati. “È importante che i cittadini, specialmente le giovani generazioni che saranno chiamate alle urne per la prima volta, avvertano come loro precipua responsabilità quella di contribuire all’edificazione del bene comune, attraverso una partecipazione libera e consapevole alle votazioni”, la raccomandazione di Francesco, secondo il quale “la politica va sempre intesa non come appropriazione del potere, ma come forma più alta di carità e dunque del servizio al prossimo in seno a una comunità locale o nazionale”.

