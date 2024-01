Formazione: Facoltà teologica della Sardegna, incontro con De Bortoli su “Questa economia uccide: proposte per un’alternativa”

Il secondo appuntamento del ciclo di conferenze inaugurato dalla Facoltà teologica della Sardegna per l’anno accademico 2023-2024 sul tema generale “Questa economia uccide: proposte per un’alternativa”, si terrà venerdì 12 gennaio, alle ore 17, nell’aula magna della Facoltà, e avrà per ospite Ferruccio de Bortoli, giornalista, saggista, già direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore. L’incontro, dal titolo “Quale economia per il futuro? Tra politica e informazione”, sarà moderato da Franco Siddi, presidente di “Confindustria Radio Televisioni”. Saluti iniziali del preside della Facoltà teologica della Sardegna, don Mario Farci. L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione Suor Giuseppina Nicoli, è accreditato nella piattaforma “Sofia” per la formazione dei docenti.

