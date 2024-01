Diocesi: Campobasso-Bojano, il 10 febbraio a Matera consacrazione episcopale di mons. Biagio Colaianni. Il 9 marzo inizio del ministero pastorale

È stata fissata per il pomeriggio di sabato 10 febbraio, presso la struttura del Palasassi di Matera, l’ordinazione episcopale di mons. Biagio Colaianni, arcivescovo eletto di Campobasso-Bojano. Il rito, alla vigilia della memoria della Madonna di Lourdes verso la quale mons. Colaianni ha una speciale devozione, prenderà il via alle 16 e – informa l’arcidiocesi di Matera-Irsina – potrà essere seguita in diretta televisiva nella vicina chiesa parrocchiale di Maria SS. Addolorata dove, al momento previsto dalla liturgia, sarà possibile ricevere l’Eucaristia.

Alla celebrazione parteciperanno vescovi, sacerdoti, diaconi, religiose e religiosi, seminaristi delle diocesi di Matera-Irsina, Tricarico e Campobasso-Boiano ma anche di Basilicata, Abruzzo e Molise, insieme a numerosi fedeli in arrivo dalla diocesi molisana così da coprire la capienza massima del Palasassi.

Mons. Colaianni inizierà poi il suo ministero pastorale il 9 marzo 2024 alle 16 presso la basilica minore del santuario della Vergine Maria Addolorata di Castelpetroso (Isernia). Inizierà così il suo ministero episcopale sotto la protezione della patrona del Molise: un segno questo per indicare che nella Piena di Grazia si concentrano la totale fiducia nella volontà di Dio e la cooperazione gioiosa alle sue opere.

