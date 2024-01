Don Bosco: Torino, il programma delle celebrazioni nella chiesa di Maria Ausiliatrice. Domani messa con l’arcivescovo Repole

In occasione della solennità di san Giovanni Bosco che ricorre domani, mercoledì 31 gennaio, e nell’anniversario dei “200 anni dal Sogno dei 9 anni”, sono in programma presso la basilica Maria Ausiliatrice di Torino diverse celebrazioni e iniziative.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 30 gennaio, alle 17 le Figlie di Maria Ausiliatrice animeranno la recita del rosario presieduto da don Vincenzo Trotta, vicerettore della basilica. Alle 18 sarà mons. Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare di Torino, a presiedere la messa vespertina seguita alle 19 dai Primi Vespri presieduti da don Stefano Martoglio, vicario del rettor maggiore dei Salesiani. In serata, poi, alle 20.30, la Veglia a don Bosco animata dai novizi salesiani.

Domani, la giornata sarà costellata da numerose celebrazioni: alle 7 messa per il popolo presieduta da don Michele Viviano, rettore della basilica Maria Ausiliatrice; alle 8 messa per i religiosi presieduta da padre Michele Roselli, vicario episcopale per la Formazione nelle diocesi di Torino e Susa; alle 9.30 messa per i ragazzi/e delle scuole salesiane di Torino-Valdocco presieduta da don Leonardo Mancini, ispettore del Piemonte e della Valle d’Aosta. Alle 11, sarà l’arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, mons. Roberto Repole, a presiedere la messa per il popolo animata dalla Corale della basilica. Il pomeriggio si aprirà alle 15 con la benedizione dei ragazzi/e all’altare di don Bosco presieduta dal parroco, don Guido Dutto. Alle 16, poi, adorazione eucaristica e Secondi Vespri presieduti da don Viviano. Alle 17, sarà don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e dell’Associazione Libera, a celebrare la messa per il popolo, seguita alle 18.30 dalla messa per il Movimento giovanile salesiano presieduta da don Martoglio. Infine, alle 21, la messa con il Sermig presieduta da don Andrea Bisacchi, con la presenza di Ernesto Olivero.

Venerdì 2 febbraio, in occasione della 28ª Giornata mondiale della vita consacrata, alle 18.30 padre Ugo Pozzoli, vicario episcopale per la Vita consacrata, presiederà la concelebrazione eucaristica.

