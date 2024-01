Conferenze episcopali regionali: Toscana, i vescovi incontrano il Vicario d’Anatolia, mons. Paolo Bizzeti

I vescovi toscani, riuniti all’eremo di Lecceto (Malmantile, Firenze) per la sessione invernale della Conferenza episcopale toscana, hanno incontrato ieri mons. Paolo Bizzeti, Vicario Apostolico d’Anatolia, in questi giorni in Italia. Mons. Bizzeti ha dato alcuni aggiornamenti sulla situazione della Turchia e sulla vita della comunità cristiana che vive in quei territori. I vescovi toscani hanno espresso la loro vicinanza, anche a seguito di quanto accaduto domenica scorsa nella chiesa di Santa Maria a Sariyer, a Istanbul dove durante la messa due persone armate sono entrate esplodendo colpi di pistola e uccidendo un fedele. La Conferenza Episcopale Toscana ha ribadito la volontà di continuare ad essere accanto, anche con gesti concreti, alla Chiesa del Vicariato d’Anatolia, a un anno dal drammatico terremoto del 6 febbraio 2023.

