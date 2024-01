Conferenze episcopali regionali: Calabria, mons. Maniago (Catanzaro–Squillace) eletto vicepresidente

Ieri pomeriggio i vescovi della Calabria, riuniti presso il Seminario arcivescovile di Reggio Calabria, hanno eletto l’arcivescovo di Catanzaro – Squillace, mons. Claudio Maniago, vicepresidente della Conferenza episcopale calabra. L’elezione è avvenuta durante la sessione invernale della Cec presieduta dall’arcivescovo di Reggio Calabria – Bova, mons. Fortunato Morrone, subito dopo l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro e del Tribunale ecclesiastico calabro d’appello. Mons. Maniago subentra a mons. Francesco Milito, vescovo emerito di Oppido – Palmi, che nei mesi scorsi ha concluso il servizio di vicepresidente della Cec per raggiunti limiti di età. La Conferenza episcopale calabra, si legge in una nota, “esprime all’arcivescovo di Catanzaro – Squillace i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo ministero a servizio di tutti i calabresi: anche a mons. Maniago è affidato il gravoso compito di favorire un cammino comune delle Chiese calabresi alla luce del rinnovamento segnato dal cammino sinodale”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /