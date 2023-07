Rivolte in Francia: preghiera per la pace in tutte le parrocchie del Paese

(Foto ANSA/SIR)

Una preghiera per il ritorno alla pace e alla calma in questi giorni di scontri che hanno provocato purtroppo morti, feriti e centinaia di arresti in tutto il Paese. A proporla a tutte le parrocchie cattoliche di Francia sono i vescovi francesi che stanno seguendo con preoccupazione la situazione ed hanno anche sottoscritto un appello alla pace insieme a tutti leader religiosi del Paese. “Ti preghiamo, Signore, per il ritorno alla calma e alla pace nel nostro Paese. Ti affidiamo Nahel e preghiamo per i suoi cari. Lo Spirito di luce e di pace li sostenga”, recita la preghiera proposta alle comunità cattoliche. “Ti affidiamo i feriti di queste notti di violenza, e coloro i cui luoghi di vita o di lavoro sono stati distrutti o danneggiati. Ti preghiamo, Signore, per coloro che sono impegnati nelle forze dell’ordine e nei servizi statali, sottoposti a forti pressioni e talvolta attaccati. Ispiraci, affinché con i credenti di altre denominazioni cristiane e di altre religioni come pure tutti i nostri concittadini, sappiamo essere artefici di dialogo e di pace. Ti supplichiamo ancora: che anche al di là delle attuali esplosioni, la nostra società sappia individuare con lucidità le cause della violenza e trovare i mezzi per superarla”.