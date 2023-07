Diocesi: Melfi, la Festa missionaria dell’infanzia missionaria con il card. Tagle

La diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa oggi e domani, 2 luglio, celebra la prima “Festa missionaria diocesana dell’infanzia missionaria”, organizzata dall’Ufficio Missionario diocesano. Nell’ambito della festa missionaria i giovani della diocesi che parteciperanno alla Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona riceveranno dal vescovo, mons. Ciro Fanelli, “il mandato” per vivere con Papa Francesco la gioia di essere “Chiesa in uscita”.

Domenica 2 luglio la comunità diocesana accoglierà il card. Antonio Luis Gokim Tagle, che presiederà la solenne celebrazione eucaristica nella cattedrale di Melfi. L’evento diocesano, oltre a prevedere diversi momenti di festa, che vedranno protagonisti soprattutto i ragazzi e i bambini, sarà arricchito da momenti di formazione guidati da don Giuseppe Pizzoli, direttore dell’ufficio Cei per la Cooperazione missionaria tra le Chiese. Destinatari degli incontri formativi saranno in particolare catechisti, educatori e insegnanti di religione cattolica. “La festa missionaria, nel ricordare ad ogni battezzato che la gioia del Vangelo va comunicata a tutti sempre ed ovunque – afferma il vescovo Fanelli -. Desidera soprattutto evidenziare che anche i ragazzi sono chiamati ad essere missionari tra i loro coetanei, allargando sempre più il loro cuore verso i bambini più poveri del mondo”.