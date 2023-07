Cile: a fuoco un’altra chiesa nella diocesi di Temuco

(Foto archivio)

Un nuovo incendio ha distrutto una chiesa in Cile nella notte tra giovedì e venerdì 30 giugno. Questa volta si tratta della cappella di Santa Rosa de Lima, nel settore di Alto Quino, che appartiene alla parrocchia di San Francisco de Asís de Selva Oscura, nella diocesi di Temuco, capoluogo dell’Araucanía. Si tratta della terza chiesa appartenente al territorio della parrocchia che va a fuoco dall’inizio dell’anno, probabilmente un triste record, in una regione che vede ripetersi con frequenza eventi come questi, nella quasi totalità dei casi di carattere doloso, nel contesto dei forti contrasti sociali che si vivono nella regione. La notizia dell’incendio è stata data dalla diocesi di Temuco e in particolare dal vescovo, mons. Jorge Concha Cayuqueo, che insieme a tutta la comunità diocesana, ha espresso, in un comunicato, il suo profondo dolore per l’incendio, che ha causato grande dolore nella comunità diocesana. Il vescovo, dopo aver contattato il parroco e i fedeli locali, ha espresso la “solidarietà e la vicinanza in questo momento a nome di tutta la diocesi, che si rammarica profondamente che questi eventi continuino a verificarsi, disturbando la pace e l’unione nella regione di La Araucanía”. Usando le parole di san Francesco d’Assisi, il vescovo locale ha ribadito “l’appello alla pace e all’unità, per il nostro popolo, la sua gente e le sue comunità”.