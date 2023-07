A Sua immagine: le bellezze di Bergamo nella puntata di oggi. Domani l’Estate all’Oratorio

A Sua immagine dedica oggi, dalle 16, su Rai Uno, una delle sue puntate del sabato a Bergamo, che insieme a Brescia è capitale italiana della cultura per il 2023.

La città orobica è un vero concentrato di arte, cultura, bellezza e spiritualità. Nel suo percorso cittadino, Lorena Bianchetti si dedicherà ai capolavori artistici ospitati nella Basilica di Santa Maria Maggiore, scoprendo i segreti del restauro di una delle più preziose opere di Lorenzo Lotto, le tarsie del Coro. Non potrà mancare, poi, la celebrazione di Gaetano Donizetti, uno dei massimi compositori lirici italiani, che a Bergamo ebbe i natali. Della provincia bergamasca è anche un santo, Papa Giovanni XXIII, sul quale il programma si soffermerà visitando il santuario a lui dedicato. Non mancheranno infine momenti dedicati alle mura di Bergamo, patrimonio Unesco, e all’Accademia Carrara.

Nuovo appuntamento con Le Ragioni della Speranza. Suor Agnese Rondi del Cottolengo visita l’Abbazia di Fossanova e il Monastero di San Magno a Fondi. A guidarla una citazione di San Tommaso d’Aquino, “Donami, o Dio, intelligenza nel conoscerti”. Nel corso della puntata si approfondisce la figura del santo domenicano, Dottore della Chiesa, che nell’abbazia di Fossanova trascorse gli ultimi giorni della sua vita. Al Monastero di San Magno, invece, ci sarà don Francesco Fiorillo per raccontare come sia finito a fare il sacerdote, dopo esser stato un dj, e parlare di come la sua fraternità sia diventata un “porto di terra” per i giovani e per tutte le persone in crisi, famiglie ferite, genitori che hanno perso dei figli o tutte le persone che avvertono il bisogno di uno spazio e un tempo di riflessione.

Nella puntata di domani, in onda dalle 10.30, “A Sua Immagine” si occuperà dei Grest, ovvero l’offerta di attività e iniziative messe in campo durante l’estate dalle parrocchie italiane, a beneficio in particolar modo di quanti non hanno la possibilità di andare in vacanza. Si parlerà dunque di oratori e della bellezza dello stare insieme, del condividere, del prendersi cura del proprio prossimo, che è appunto uno dei temi di quest’anno dei Grest nell’edizione che porterà tra l’altro tanti ragazzi italiani alla Ggm di Lisbona. Ne visiterà alcuni, a Busto Arsizio, a Roma e ad Andria, analizzando i dati d’affluenza (oltre 2 milioni di partecipanti ogni anno), opportunità e problematiche. In studio con Lorena Bianchetti don Riccardo Pascolini, responsabile degli oratori dell’Umbria, lo psicologo dell’età infantile Ezio Aceti, e Silvia Staforte, una giovane animatrice della parrocchia romana di San Bonaventura. Come ogni domenica alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Raiuno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica Santuario Sant’Antonio a Messina. Alle 12,, come ogni domenica l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.