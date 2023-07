Rai Tre: Sulla via di Damasco, nella puntata di domani la scelta di vita di p. Maurizio Botta nel segno di san Filippo Neri

Semplicemente un seguace di San Filippo Neri; un sacerdote della Chiesa cattolica con la talare e il Vangelo sottobraccio. È padre Maurizio Botta l’ospite di Eva Crosetta, a Sulla Via di Damasco, domani, domenica 2 luglio, alle 8.30, su Rai Tre, un giovane prete che ha scelto Gesù, interrompendo un futuro già scritto con laurea alla Bocconi e importanti prospettive di carriera, dopo la scoperta che “avere avuto tutto non mi bastava”.

Al posto di una traccia di domande, dalla Chiesa di Santa Maria in Vallicella (Roma), padre Maurizio verrà provocato da una serie di fotografie, da immagini che celano un ricordo o che suscitano una riflessione. In puntata, anche un estratto del film “Preferisco il paradiso” (regia di G. Campiotti), dedicato a san Filippo Neri, con Gigi Proietti che interpreta un gigante della Chiesa, un santo di ricca umanità, un “profeta della gioia cristiana”. In coda al programma di Vito Sidoti, p. Maurizio commenta le lacrime di Papa Francesco mentre chiede la pace in Ucraina, davanti alla statua dell’Immacolata, a Roma.