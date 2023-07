Diocesi: Iglesias, a luglio a Portoscuso il campus dell’Ufficio catechistico “CreAttivamente”

Si avvicina la quinta edizione del campus formativo dell’Ufficio catechistico diocesano di Iglesias, intitolato “CreAttivamente. Per una progettazione rinnovata nella catechesi. Percorso di formazione per catechisti ed educatori”, che si terrà nei locali dell’asilo parrocchiale di Portoscuso dal 4 al 6 luglio, dalle ore 9.30 alle ore 16.00.

Tre giorni di formazione insieme a don Francesco Vanotti, direttore dell’Ufficio per la catechesi della diocesi di Como, delegato regionale per la Lombardia e docente invitato presso l’Università Pontificia Salesiana.