Editoria: Donne Chiesa Mondo, anche in inglese, spagnolo e francese il numero di giugno dedicato all’avvicinamento al Sinodo

E’ dedicato al processo di avvicinamento al Sinodo il numero di giugno di “Donne Chiesa Mondo”, mensile femminile de L’Osservatore Romano, ora anche nelle versioni in inglese, spagnolo e francese. “Oggi, con la prima sessione del Sinodo alle porte, in questo numero facciamo un viaggio attraverso l’Italia. Lo facciamo attraverso conventi, abbazie, chiese, scuole e archivi fotografici, cercando storie di ieri che ci parlino oggi. Incontriamo donne credenti che mettono in discussione questa Chiesa che cambia e ascoltiamo religiose, donne, ragazze, anche di altre religioni e migranti arrivate in questo nuovo Paese”, si legge nell’editoriale.

Maria Giuseppina Buonanno è stata all’abbazia benedettina Mater Ecclesiae. Situata nell’isola di San Giulio in Piemonte, e che celebra i 50 anni della comunità monastica fondata nel 1973 dalla madre badessa Anna Maria Cànopi.

Gloria Satta ha percorso in lungo e in largo la monumentale basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, il più grande santuario mariano del mondo occidentale che domina Roma da sedici secoli, luogo di fede e di bellezza di inestimabile valore spirituale e artistico. Francesco Grignetti ha visitato gli archivi fotografici delle Congregazioni religiose femminili, e ha scoperto testimonianze storiche e culturali di inestimabile valore,. Giuseppe Perta richiama la nostra attenzione sulla storia millenaria delle monache dell’Ordine di Malta. Antonella Palermo ha intervistato suor Micaela Monetti, neo presidente dell’Unione superiore maggiori d’Italia (Usmi), che, racconta, quando ha sentito che anche le donne potranno votare al Sinodo, ha provato “un sussulto di gioia”.