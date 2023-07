Austria: “Insieme per i diritti dei bambini”, alleanza per ottenere la figura di affidatario dei minori rifugiati non accompagnati

Un’alleanza di organizzazioni umanitarie austriache chiede che la custodia per i rifugiati minori non accompagnati sia trasferita a un delegato ufficiale delle Autorità dal primo giorno della loro procedura di asilo. I giovani che sono fuggiti in Austria senza i genitori oggi vivono a lungo senza cure individuali in istituzioni federali che non soddisfano i loro bisogni e non soddisfano nemmeno gli standard legali applicabili in Austria per i bambini, hanno sostenuto i rappresentanti dell’iniziativa “Insieme per i diritti dei bambini” in occasione di un evento tenutosi ieri a Traiskirchen. Caritas e Diakonie partecipano attraverso la campagna “Custodisci ora”, con la quale l’iniziativa spinge per una legge sul trasferimento dell’affidamento: partecipano anche, tra le altre, Sos Villaggi dei Bambini, Amnesty International, Salesiani Don Bosco, Rete Garcia Marquez per i diritti dei bambini e la Lega austriaca per i diritti umani. Per il fatto che i giovani giunti in Austria non hanno al loro fianco una persona affidataria, l’Austria “è in fondo alla classifica in Europa nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, della Legge costituzionale federale sui diritti dei bambini, nonché della Direttiva Ue sull’ammissione dei rifugiati”. Finora, il trasferimento dell’affidamento può essere organizzato solo individualmente tramite decisioni giudiziarie: “pertanto, è finalmente necessario un regolamento legale che consenta un trasferimento automatico della responsabilità genitoriale a una persona che ne abbia la custodia”, ha affermato Irmgard Griss, ex presidente della Corte suprema. “Ogni bambino rifugiato che arriva in Austria senza genitori deve avere un adulto in custodia dal primo giorno della procedura di asilo”, ha sottolineato Griss, che ha criticato il fatto che non sia stata ancora trovata alcuna soluzione legale: “semplicemente non capisco perché questo problema sociale non venga risolto”.