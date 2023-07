Diocesi: Nuoro e Lanusei, il 7 luglio presentazione della IX edizione di “Pastorale del turismo”

foto diocesi Nuoro

Palinsesto, nomi, eventi collaterali della nona edizione di Pastorale del turismo verranno presentati venerdì 7 luglio alla Biblioteca Satta di Nuoro, Piazza Giorgio Asproni, alle ore 10.30, nella conferenza stampa alla quale prenderanno parte il vescovo di Nuoro e di Lanusei, Antonello Mura, i responsabili degli uffici di Pastorale del turismo delle due diocesi, rispettivamente don Alessandro Fadda (Nuoro) e don Pietro Sabatini (Lanusei), il giornalista e scrittore Giacomo Mameli per l’equipe della Pastorale, il video maker Vincenzo Ligios. Coordina la giornalista Claudia Carta, direttore de L’Ogliastra, mensile della diocesi lanuseina.

Al lavoro già dallo scorso novembre, lo staff della Pastorale del turismo delle due diocesi scalda i motori in vista di quella che sarà la nona edizione (per la diocesi di Lanusei) della kermesse estiva in programma nei prossimi mesi di agosto e settembre. Un progetto dalla caratura elevata, sia per la scelta degli ospiti che per i temi proposti.

“Fascino del dubbio. Desiderio di certezze” sarà il tema della nuova edizione della manifestazione artistico-culturale messa in piedi dalle diocesi. Su questo refrain si confronteranno gli ospiti delle diverse serate e saranno declinati gli argomenti trattati. In primo piano la riflessione sui temi di strettissima attualità: dalla comunicazione all’abuso sui minori nella Chiesa, alle professionalità in rosa, passando per la scienza, il lavoro, lo sport e la musica. Spazio alla solidarietà e all’impegno sociale, con la serata dedicata al conferimento del prestigioso premio “Persona fraterna”. Non mancheranno spazi dedicati alla fotografia, al cinema, alla spiritualità.