Polonia: grande afflusso di pellegrini a Czestochowa. Nel Paese 800 santuari, di cui 550 mariani

Il 26 agosto prossimo la Chiesa polacca celebrerà la festa della Madonna Nera di Częstochowa, Regina di Polonia, la cui iconica effigie, come vuole la leggenda dipinta da san Luca, è venerata nel santuario di Jasna Góra dal 1384. Per rendere omaggio alla Madonna, durante tutto il mese di agosto a Częstochowa arrivano i pellegrini, il cui numero cresce particolarmente alla vigilia della festa dell’Assunzione della Vergine, e proprio prima della festa della Regina di Polonia. Quest’anno, per la giornata dell’Assunzione a Jasna Góra sono arrivati oltre 43mila pellegrini organizzati in gruppi, per lo più parrocchiali ma anche professionali. Ogni dieci minuti ad un gruppo veniva consentito l’accesso alla cappella della Madonna, dove il quadro, solitamente celato dietro ad una lastra d’argento, in occasione della festa viene svelato al pubblico. In Polonia i pellegrini possono recarsi in circa 800 santuari, di cui 550 mariani.