Diocesi: Senigallia, un filo rosso per guidare la visita di domani alla Pinacoteca

Il rosso: sarà questo filo immaginario a guidare le visite gratuite alla Pinacoteca di Senigallia in programma domani, giovedì 18 agosto. Il rosso che ammanta le statue della Vergine; il rosso del sangue che cade sugli incarnati del Cristo in croce e dei Martiri; il rosso dei paramenti che si intrecciano con i filamenti d’oro e ancora altro, in questo “filo rosso” che unisce opere, secoli, autori differenti. Sarà dunque possibile partecipare, giovedì 18 agosto, a visite guidate gratuite – due per serata, con inizio la prima alle 21.30 e la seconda alle 22.30 – per viaggiare nelle bellezze della Pinacoteca, testimone del territorio. Visita che sarà tenuta – come in tutti i giovedì di luglio e agosto – da professionisti, che accompagneranno in questo itinerario dal filo rosso, fra quadri, statue, argenterie, arredi, paramenti e suppellettili in quello che era l’antico appartamento del cardinale vescovo di Senigallia. I posti per le visite guidate saranno limitati, si parteciperà in ordine di arrivo e nel rispetto delle consuete prescrizioni anti-Covid che per i musei prevedono raccomandata la mascherina. Non occorre prenotazione, la visita è in lingua italiana.