Maltempo: Protezione civile, “piogge e temporali al Centro-Nord. Allerta arancione in Lombardia e Veneto”

“Un’area perturbata di origine atlantica sta raggiungendo il nostro Paese, determinando un progressivo sensibile peggioramento sul nord e parte del centro, iniziando dalle regioni nord-occidentali, con fenomeni diffusi, in prevalenza temporaleschi, capaci di dar luogo a nubifragi, cui potranno essere associate, anche, violente raffiche di vento”. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede “dal pomeriggio-sera di oggi, mercoledì 17 agosto, precipitazioni diffuse su Piemonte e Lombardia”. Attese, inoltre, “dalle prime ore di domani, giovedì 18 agosto, precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Emilia-Romagna e toscana, in progressiva estensione alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti “è stata valutata per la giornata di domani, allerta arancione in Lombardia e Veneto, allerta gialla su gran parte delle regioni centro-settentrionali”.