Giovanni Paolo I: oggi a Moena una serata sulla sua figura con il card. Stella e il vaticanista Tornielli

(Foto: Fondazione Papa Luciani)

Un appuntamento “in trasferta” per la 44ª edizione degli eventi estivi dedicati alla beatificazione di Papa Luciani: domani, alle 21, sarà infatti il Teatro Navalge di Moena (Trento) ad ospitare la serata dedicata alla “Presentazione della figura del Beato Luciani”. Un incontro molto atteso durate il quale interverranno ospiti importanti: il card. Beniamino Stella; il giornalista Andrea Tornielli; il nipote del Papa Gianni Luciani; don Davide Fiocco, curatore della Positio per la causa di beatificazione, e Loris Serafini, direttore del Musal – Museo Albino Luciani. A moderare l’incontro sarà Cesare Bernard.

Il ruolo del card. Stella per il ricordo della figura di Papa Luciani è stato fondamentale: si deve a lui, infatti, l’acquisto della casa natale del prossimo beato, utilizzando risparmi personali e donandola alla diocesi di Vittorio Veneto. Per il contributo dato al territorio e alle persone del paese è stato infatti dichiarato cittadino onorario di Canale d’Agordo. Ospite della serata sarà anche il direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, Andrea Tornielli.

Durante la serata dedicata alla “Presentazione della figura del Beato Luciani” interverranno appunto Gianni Luciani, nipote, ma anche aiutante dello zio Albino; don Davide Fiocco, curatore della Positio per la causa di beatificazione, e Loris Serafini, che presenterà l’attività della Fondazione Papa Luciani onlus e del Museo Albino Luciani in vista della beatificazione che si svolgerà a Roma domenica 4 settembre e sarà molto partecipata anche in terra agordina, in particolare per la giornata di domenica 11 settembre.