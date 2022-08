Diocesi: Andria, tra il 19 e il 20 agosto una passeggiata notturna fino a Castel del Monte

Una passeggiata notturna nella notte fra il 19 e il 20 agosto. A promuoverla è la Pastorale giovanile della diocesi di Andria: “Un cammino comunitario, un’occasione di condivisione e riflessione, di amicizia e di racconto”. Cos’è la notte, si chiedono i promotori, “se non la possibilità di un’attesa feconda, dell’alba che arriva? Cos’è il buio, se non lo sfondo perfetto su cui si spandono le dolci pennellate di luce del sole che, ancora una volta, viene a risorgere?”. La notte “parla se la si attraversa con coraggio, se ci si mette in cammino mossi dalla speranza, anzi dalla certezza che, prima o poi, si verrà travolti dall’oro di un giorno nuovo. La notte parla se la si attraversa, insieme. Questo vuol essere ‘Risorgere’, la passeggiata notturna aperta a tutti – giovanissimi, ai giovani e agli adulti della diocesi di Andria – dando la propria iscrizione contattando direttamente don Vito Zinfollino (3476270940) o compilando – come singoli o come responsabili di gruppo/associazione – il modulo Google al seguente link”.

Appuntamento alle 23,30 presso la parrocchia Madonna della Grazia e arrivo all’alba a Castel del Monte, con momento musicale guidato da Luigi Lafiandra, giovane artista andriese. A seguire la colazione offerta dalla Pastorale giovanile e i saluti presso la parrocchia S. Luigi a Castel del Monte.