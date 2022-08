Papa Francesco: il 27 agosto terrà il concistoro ordinario pubblico per la creazione di nuovi cardinali e per la canonizzazione dei beati Scalabrini e Zatti

Sabato 27 agosto, alle 16, nella basilica di San Pietro, Papa Francesco terrà il concistoro ordinario pubblico per la creazione di nuovi cardinali, per l’imposizione della berretta, la consegna dell’anello e l’assegnazione del Titolo o Diaconia; il concistoro ordinario pubblico per la canonizzazione dei beati Giovanni Battista Scalabrini, vescovo di Piacenza, fondatore della Congregazione dei Missionari di San Carlo e della Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo; Artemide Zatti, laico professo della Società Salesiana di San Giovanni Bosco (Salesiani). Lo riferisce il bollettino della Sala stampa vaticana. Sabato 27 agosto, dalle 18 alle 20, si svolgeranno le visite di cortesia ai nuovi cardinali. Martedì 30 agosto, alle 17.30, nella basilica di San Pietro, il Papa presiederà la celebrazione eucaristica con i nuovi cardinali e il Collegio cardinalizio.