Migranti: Caritas Firenze, “solidarietà alla Caritas di Siena dopo le minacce per l’accoglienza che offre”

“Massima solidarietà alla Caritas di Siena dopo le minacce ricevute per l’accoglienza ai migranti. È un fatto grave, cercare di eliminare fragilità sociale e povertà è un valore aggiunto: esprimiamo vicinanza alla Caritas di Siena e invitiamo tutti alla tolleranza e alla comprensione”. Lo dice il presidente della Fondazione Caritas di Firenze, Vincenzo Lucchetti. “Sempre e per sempre aiuteremo donne, bambini, uomini, è la nostra missione – aggiunge -. Serve comprensione maggiore per le persone in difficoltà, per coloro che stanno ore e ore sotto il sole per avere un pasto o un bicchiere d’acqua. In un momento così difficile, la tolleranza e il rispetto delle persone acquista un valore ancora più importante”.