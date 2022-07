A Sua immagine: oggi puntata dedicata ad Amalfi. Domani speciale sulla Giornata dei nonni e degli anziani

Protagonista della puntata di A Sua immagine di oggi, in onda dalle 16 su Raiuno, è Amalfi, la perla della costiera amalfitana. Lorena Bianchetti conduce alla scoperta delle bellezze e della storia gloriosa e secolare di questa città, che è stata una potente Repubblica marinara e crocevia di popoli e culture fin dall’antichità. Nel corso della puntata, attraverso un percorso che si snoda tra il mare, i vicoli, il duomo, il complesso di San Pietro della Canonica e l’arsenale, rivivranno i momenti più belli della storia di Amalfi. Un viaggio alla scoperta della devozione degli amalfitani per sant’Andrea, il legame di Salvatore Quasimodo per questa cittadina dalla forte spiritualità e meta privilegiata dei viaggiatori del Grand Tour. Speciale incontro con il maestro pasticciere Sal de Riso, che ha reso celebri i sapori di Amalfi nel mondo e ha portato un po’ della sua terra a Giovanni Paolo II. Paolo Balduzzi racconterà l’antica e affascinante tradizione della Carta di Amalfi, visitando l’ultima cartiera rimasta attiva in città. Nuovo percorso, per “Le ragioni della speranza” che, con il parroco della Terra dei fuochi, don Maurizio Patriciello, solcherà nuovi cammini per giungere in diversi luoghi di preghiera in Italia e all’estero. La prima tappa è in Calabria, a Paola, terra di san Francesco di Paola.

La puntata di domani, dalle 10.30, sarà dedicata alla seconda edizione della Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani prevista proprio in questa giornata. Ma cosa significa essere nonni al giorno d’oggi? Lorena Bianchetti ne parlerà in studio con Ezio Aceti, psicologo dell’età evolutiva, Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, e Roberto Oliva, campione italiano di kickboxing, che racconterà la vita di una famiglia unita, nella quale i nonni sono stati fondamentali per costruire il suo futuro. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa Santi Pietro e Paolo, in Fano Adriano (Teramo). Nella seconda parte del programma oltre ad approfondire il tema del volontariato dedicato alla cura degli anziani, con Paolo Balduzzi, il commento del viaggio apostolico di Papa Francesco appena partito alla volta del Canada.