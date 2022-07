Diocesi: Verona, cambia la data dell’ingresso del vescovo Pompili. Sarà il 1° ottorbre

Cambia la data dell’ingresso nella diocesi di Verona del nuovo vescovo, mons. Domenico Pompili. In conseguenza dei recenti sviluppi della politica nazionale, con la data delle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissata per il 25 settembre, l’inizio del ministero episcopale del presule nella diocesi di Verona, precedentemente annunciato per sabato 24 settembre, è posticipato a sabato 1° ottobre. A dare la notizia è il settimanale della diocesi di Rieti “Frontiera Rieti”, dov’è attualmente vescovo mons. Pompili. Nei prossimi giorni saranno comunicati gli orari e il calendario degli incontri che scandiranno quella giornata.