Diocesi: Teramo, mons. Leuzzi celebra domenica da Fano Adriano la messa in diretta su Rai1

“È un’occasione molto bella per valorizzare le nostre comunità montane e allargare gli orizzonti della nostra mente e del nostro cuore a partire da un piccolo comune del Gran Sasso d’Italia per vivere la seconda giornata mondiale dei nonni e degli anziani, voluta da Papa Francesco nella domenica vicino alla festa dei Santi Gioacchino e Anna, e non dimenticare proprio coloro che soli, in casa, spesso non possono partecipare alla celebrazione eucaristica nelle parrocchie e sono collegati alla televisione”. Sono queste le parole di mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo della diocesi di Teramo-Atri, nel presentare la messa da lui presieduta assieme al parroco don Jacob Kambale domenica prossima alle ore 10,55 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Fano Adriano, che verrà trasmessa in diretta su Rai 1 nell’ambito del programma “A Sua immagine”. La funzione religiosa sarà animata da una parte della cappella musicale della cattedrale di Teramo, diretta da Maurizio Vaccarili, con all’organo Roberto Marini.